حقيقة اهتمام مانشستر سيتي بالتعاقد مع أولمو

انتشرت أنباء عن اهتمام مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع داني أولمو لاعب وسط المنتخب الإسباني ونادي لايبزيج الألماني، بعد تألقه في يورو 2024.

وشارك أولمو في تتويج المنتخب الإسباني بكأس أمم أوروبا “يورو 2024″، بعد أن حقق الفوز على إنجلترا في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف.

وحصد داني أولمو لقب هداف بطولة يورو 2024 برصيد 4 أهداف، بعد أن سجل في شباك كرواتيا، جورجيا، ألمانيا وفرنسا.

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وأكد الصحفي البريطاني “مايكل بلانت”، أن مانشستر سيتي لم يدخل في أي مفاوضات من أجل التعاقد مع داني أولمو، حتى أنه لم يتواصل مع اللاعب.

يشار إلى أن مانشستر سيتي بقيادة مدربه بيب جوارديولا لم يبدأ تحديد هوية التعاقدات الجديدة، رغم الكشف عن أسماء اللاعبين المغادرين.

ويرتبط داني أولمو بعقد يمتد حتى صيف عام 2027 مع لايبزيج، والذي يتضمن شرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو، وهو الطريقة الوحيدة للسماح له بالرحيل.