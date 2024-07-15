الاهلي يحسم مصير رضا سليم.. كولر كلمة السر

كشفت تقارير صحفية أن الاهلي حسم مصير لاعبه المغربي رضا سليم من الاستمرار أو مغادرة القلعة الحمراء بأمر من المدير الفني للأحمر مارسيل كولر.

وأشارت التقارير أن مجلس إدارة النادي الاهلي برئاسة محمود الخطيب، قد رفض جميع العروض المقدمة من فريقي الوداد والرجاء المغربيين، لضم اللاعب المغربي رضا سليم نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وواصلت التقارير أن النادي الاهلي تلقى عروضًا رسمية من الوداد والرجاء للتعاقد مع اللاعب المغربي رضا سليم في الميركاتو الصيفي ولكن الاهلي رفض.

وتابع أن هذا الرفض جاء بسبب تمسك السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي باللاعب المغربي.

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وأردف أن كولر يريد بقاء اللاعب لأنه عنصر مهم في الفريق حتى في حال مشاركته كبديل وليس كأساسي.

وأكمل أن العروض التي قدمت من الرجاء والوداد لم تلق قبول مجلس إدارة النادي الاهلي حيث قدم الوداد 400 ألف دولار والرجاء 300 ألف دولار.

ويستعد النادي الاهلي لمواجهة نظيرة مودرن فيوتشر غدًا الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري.