"أحدهم في غيبوبة".. آخر تطورات حادث لاعبي سيراميكا (تغطية خاصة)

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة - محمد القرش

شهد أول أمس الأحد 13 يوليو 2024، حادث مروع لـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005 بالسقوط من أعلى المحور بالسيارة.

وحرصا منا على موافاتكم بآخر تطورات حالة اللاعبين الأربعة، نشرنا الأخبار التالية:

حادث لاعبي سيراميكا.. مازن خضر يكشف لـ "الخليج 365" آخر تطورات حالتهم بعد السقوط من المحور

شهد يوم الأحد الماضي، تعرض 4 من لاعبي سيراميكا كليوباترا 2005 لحادث مروع، حيث سقطوا بالسيارة من أعلى المحور.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

45 صورة توثق حادث لاعبي سيراميكا بعد سقوطهم بسيارة من أعلى المحور

شهد أول أمس السبت 13 يوليو 2024، سقوط سيارة من أعلى المحور بها 4 لاعبين من ناشئي نادي سيراميكا كليوباترا 2005.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

غيبوبة وعمليتين.. لاعب سيراميكا يكشف آخر تطورات حالتهم الصحية بعد السقوط من أعلى المحور

كشف لاعب سيراميكا، مازن عمر خضر، آخر تطورات حالته الصحية هو وأصدقائه، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لاعب سيراميكا يروي لـ "الخليج 365" تفاصيل الحادث المروع والسقوط من أعلى المحور

روى لاعب سيراميكا كليوباترا، مازن عمر خضر، تفاصيل الحادث المروع الذي تعرض له مع أصدقائه بالسقوط من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

شاهد أول مقطع فيديو لسيارة لاعبي سيراميكا بعد السقوط من أعلى المحور

تعرض 4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005 لحادث مروع أمس السبت 13 يوليو 2024، عقب سقوطهم من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول 10 صور لسيارة لاعبي سيراميكا كليوباترا بعد الحادث

تعرض أمس السبت 4 لاعبين من فريق سيراميكا كليوباترا مواليد 2005 لحادث أليم، عقب السقوط بالسيارة من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

سيراميكا يوضح آخر تطورات سقوط 4 لاعبين من أعلى المحور بسيارة

كشف نادي سيراميكا كليوباترا تفاصيل سقوط 4 لاعبين من ناشئي النادي مواليد 2005، من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

حادث لاعبي سيراميكا.. تفاصيل إصابة 4 لاعبين سقطوا من أعلى المحور بالسيارة

شهد اليوم السبت 13 يوليو، سقوط 4 لاعبين مواليد 2005 بنادي سيراميكا كليوباترا من أعلن المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

لعب للأهلي.. من هو محمد سامح أحد لاعبي سيراميكا في حادث السقوط من أعلى المحور؟

شهد أمس السبت 13 يوليو 2024، حادث مروح لـ4 لاعبين من ناشئي سيراميكا كليوباترا 2005، حيث سقطوا من أعلى المحور بالسيارة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أول صور من حادث لاعبي سيراميكا والسقوط من أعلى المحور بالسيارة

تعرض 4 لاعبين مواليد 2005 من نادي سيراميكا كليوباترا لحادث مروع، عقب السقوط من أعلى المحور بالسيارة، اليوم السبت 13 يوليو 2024.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا