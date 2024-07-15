"5 عناصر شابة ومنسي يقود الهجوم".. تشكيل الزمالك الرسمي أمام بلدية المحلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن المدير الفني لفريق الزمالك، البرتغالي جوزيه جوميز، التشكيل الذي سيخوض به عند التاسعة من مساء اليوم الإثنين مباراته أمام نظيره بلدية المحلة في مؤجلة من الجولة 17 من الدوري.

وجاء التشكيل الأساسي للزمالك كالتالي: محمد صبحي، سيد نيمار، حمزة المثلوثي، أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي، محمد أشرف "روقا"، محمد السيد، حازم أسامة، عمار ياسر، ترافيس موتيابا، ناصر منسي.

وشهد التشكيل تواجد 5 عناصر شابة: أحمد مجدي، حسن أبو المعاطي، محمد السيد، حازم أسامة وعمار ياسر.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد عود، أحمد رفاعي، محمد عاطف، سيف جعفر، مهاب ياسر، ناصر ماهر، عبدالله السعيد، يوسف أوباما، مصطفى شلبي.

ويحتل فريق الزمالك قبل المباراة المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 44 نقطة، فيما يحتل فريق البلدية المركز 16 برصيد 23 نقطة.



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