بعد تحريره محضر ضدها.. أبرز المعلومات عن طليقة فاروق جعفر (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت : نهى خورشيد

لا تزال قصة فاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق وطليقته الدكتورة جيهان نبيل موضع حديث العديد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد سنوات عديدة بينهما في المحاكم.



تفاجئ ضباط النوبتجية المسائية بأحد أقسام قطاع أكتوبر فوجئوا اليوم الأحد بتواجد فاروق جعفر ومطالبته بتحرير محضر "إثبات حالة" بإقامته في فيلا ملكه وليست خاصة بالسيدة جيهان نبيل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت حكمًا في عام 2015 بمعاقبة فاروق جعفر بالسجن 3 سنوات بسبب قيامه بتهديد زوجته بالتنازل عن ممتلكاتها له.

ويعرض "الخليج 365" خلال السطور القادمة معلومات عن جيهان نبيل زوجة فاروق جعفر:

جيهان نبيل حسيب.

حاصلة على درجة الدكتوراه.

الزوجة الثانية لفاروق جعفر نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبق.

تمارس العديد من الأنشطة الإعلامية، الأهلية والاجتماعية.

والدة سيف فاروق جعفر.

تعرضت لتهديد بسبب بعض الأملاك والعقارات المشتركة بينهما.