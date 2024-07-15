شكرا لقرائتكم خبر عن لعنة الإصابات تطارد الأهلى.. السولية ينضم لـ معلول ويغيب لنهاية موسم الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني الأهلي من إصابات مؤثرة في الفترة الأخيرة، مما يؤرق الجماهير الحمراء في الأمتار الأخيرة من مسابقة الدوري، والتي اشتد فيها الصراع مع بيراميدز على لقب الدوري.

ويستعد الأهلى لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري، وتعد مباراة الاهلى ومودرن سبورت مهمة في رحلة المارد الأحمر لتصحيح مساره بجدول الدوري عن طريق الفوز بكل مبارياته للصعود لقمة المسابقة للحفاظ على اللقب المحلى بعد التتويج الأفريقى.

ويغيب عن الأهلي في الفترة الأخيرة للإصابة الثنائي عمرو السولية وعلي معلول، بالإضافة إلى عدم تواجد بيرسي تاو، بسبب عدم الجاهزية الفنية والحاجة لمواصلة التأهيل.

كما يغيب عن صفوف الفريق، الثلاثي أحمد نبيل كوكا، كريم الدبيس، وحمزة علاء، بسبب التواجد مع منتخب مصر الأولمبي، الذي يستعد للمشاركة في أوليمبياد باريس 2024.

ومع عودة بيرسي تاو يصبح علي معلول والسولية الغائبين الوحيدين عن صفوف الأهلي للإصابة، حيث تعافى تاو بشكل تام، بينما عاد كهربا للمشاركة في التدريبات الجماعية، بعدما تمت معاقبته بالتدرب منفردا خلال الأيام الماضية لعدم تنفيذ تعليمات الجهاز الفني للاعبين المستبعدين من مباراة فاركو الماضية بالدوري.

ويعكف كولر على تصحيح الأخطاء التى وقع فيها لاعبوه خلال مباراة بيراميدز لضمان تحقيق انتصار جديد على مودرن سبورت ضمن خطة استعادة المركز الأول فى جدول الدوري بعد خوض اللقاءات المؤجلة.