شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر إدريس: تكريم الرئيس السيسى رسالة دعم وتشجيع قبل أولمبياد باريس والان مع تفاصيل الخبر

توجه المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لحرصه على استقبال اللاعبين والمدربين الذين توجوا بميداليات ذهبية ببطولة دورة الألعاب الأفريقية التي أقيمت في العاصمة الغانية أكرا، وذلك تكريما لهم.

وأضاف المهندس ياسر إدريس، في تصريحات صحفية، أن هذا التكريم يعد محفزًا للأبطال الرياضيين، ويؤكد اهتمام القيادة السياسية بأبطال مصر في كافة الرياضيات الفردية منها والجماعية.

وأوضح رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن نجاح في حصد 193 ميدالية إنما جاءت ترجمة للدعم المقدمة من جانب الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة، برئاسة الدكتور أشرف صبحي، لمختلف الاتحادات الرياضية وتلبية كافة احتياجاتها.

وأكد المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، أن الدولة نجحت في العقد الأخير في تهيئة مناخ مناسب لصناعة أبطال رياضيين قادرين على المنافسة في جميع البطولات العربية والقارية والدولية وتطوير إمكانياتهم على مستوى فني وبدني.

واختتم المهندس ياسر إدريس بأن هذا التكريم الرئاسي لأبطال مصر يعد رسالة تشجيع وتحفيز للمشاركين منهم في أولمبياد باريس 2024، والتي تقام خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل، مشيدا بتوجيهات الرئيس السيسي للاعبين واللاعبات على أهمية الالتزام بالسلوك والمظهر الرياضي خلال المنافسات.