شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يلبى أمنية طفل من مشجعى الفريق بعد إصابته بوعكة صحية والان مع تفاصيل الخبر

حرص الجهاز الفني للمصري بقيادة علي ماهر، وكذا نجوم الفريق، على تلبية رغبة أحد مشجعي المصري من الأطفال "يوسف الطوبشي" والذي يعاني من وعكة صحية بالتواجد في بداية المران والتقاط الصور التذكارية مع علي ماهر ونجوم الفريق، وهو الأمر الذي أدخل السعادة على الطفل يوسف الطوبشي وأسرته الجميلة.

وأدى فريق المصري مرانه عصر اليوم الإثنين على ملعب النادي المصري الاجتماعي، استعدادا لمباراته أمام المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في الحادي والعشرين من يوليو الجاري على استاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال أفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.