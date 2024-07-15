شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يفلت من لدغات بلدية المحلة ويخرج بالتعادل السلبى فى الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى الشوط الأول من عمر مباراة الزمالك وبلدية المحلة، بالتعادل السلبي فى المباراة التي تجمعهما حاليا على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

أول ربع ساعة من المباراة شهدت لعبا تعاونيا بين الفريقين، وإن كان فريق بلدية المحلة الأكثر خطورة، وشن أكثر من هجمة خطرة على مرمى محمد صبحي.

وفي الربع ساعة الثانية استمر اللعب التعاوني بين الفريقين، وظلت سيطرة بلدية المحلة على مجريات المباراة أكثر من الزمالك، الذى حاول السيطرة على وسط الملعب لكن بدون جدوى.

ولم ينجح الزمالك فى الشوط الأول فى تشكيل خطورة على مرمى بلدية المحلة، وكانت السيطرة للبلدية، وكاد الفريق فى أكثر من مرة يسجل هدف التقدم.

ويضم تشكيل الزمالك كلاً من: حراسة المرمى: محمد صبحي، خط الدفاع: سيد عبد الله "نيمار" – حمزة المثلوثي – أحمد مجدي – حسن أبو المعاطي، خط الوسط: محمد أشرف "روقا" – محمد السيد – ترافيس موتيابا، خط الهجوم: حازم أسامة – ناصر منسي – عمار ياسر.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد عواد وأحمد رفاعي ومحمد عاطف و سيف جعفر ومهاب ياسر وناصر ماهر وعبد الله السعيد ويوسف أوباما ومصطفى شلبي.

ويضم تشكيل بلدية المحلة كلاً من: حراسة المرمى: أحمد حسين، خط الدفاع: نور الزموري – أحمد العش – أحمد رضا – أحمد كهربا، خط الوسط: محمد صابر – وحيد محسن - بنجامين إينوك – إبراهيم شتا، خط الهجوم: حمزة مجدي - حسام أشرف.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمود ماهر ومحمد أشرف وإيمانويل وإسلام مرزوق ومحمد عبد الرازق والسيد عوض وحسام حسن وأحمد عتمان وماجد هاني.

ويحتل الزمالك المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 44 نقطة، بعدما خاض 25 مباراة حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 5 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 23 نقطة جمعها من 29 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 5 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.