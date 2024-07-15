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تقارير: محمد الشناوي يقترب من الانضمام إلى الوحدة السعودي

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القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الإثنين، 15 يوليو 2024 09:54 م

كشفت تقارير صحفية سعودية أن محمد الشناوي قائد الأهلي بات قريبًا من الانضمام للانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي خلال الصيف الجاري.

وأكدت صحيفة اليوم أن الأهلي قرر شراء عقد محمود الزنفلي نهائيًا من نادي الداخلية في خطوة للموافقة على رحيل محمد الشناوي.

وأكد التقرير أن إدارة نادي الوحدة السعودي تقدمت بعرض رسمي للأهلي من أجل ضم الشناوي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الشناوي عقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي أبلغهم خلالها برغبته في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.

وأنهى الوحدة دوري روشن في الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بعدما كان قريبًا من الهبوط إلى الدرجة الأولى خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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