شكرا لقرائتكم خبر عن تقارير: محمد الشناوي يقترب من الانضمام إلى الوحدة السعودي والان مع تفاصيل الخبر

كشفت تقارير صحفية سعودية أن محمد الشناوي قائد الأهلي بات قريبًا من الانضمام للانتقال لأحد أندية دوري روشن السعودي خلال الصيف الجاري.

وأكدت صحيفة اليوم السعودية أن الأهلي قرر شراء عقد محمود الزنفلي نهائيًا من نادي الداخلية في خطوة للموافقة على رحيل محمد الشناوي.

وأكد التقرير أن إدارة نادي الوحدة السعودي تقدمت بعرض رسمي للأهلي من أجل ضم الشناوي في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار التقرير إلى أن الشناوي عقد جلسة مع مسئولي النادي الأهلي أبلغهم خلالها برغبته في خوض تجربة الاحتراف في الدوري السعودي.

وأنهى الوحدة دوري روشن في الموسم الماضي في المركز الثالث عشر بعدما كان قريبًا من الهبوط إلى الدرجة الأولى خلال الجولات الأخيرة من عمر المسابقة.