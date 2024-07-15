شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يهزم النصر 4 / 0 ويصعد لثمن نهائى الكأس فى ليلة تألق مروان حمدى والان مع تفاصيل الخبر

صعد فريق بيراميدز إلى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، عقب الفوز على النصر القاهري بأربعة أهداف نظيفة في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الإثنين على استاد الدفاع الجوي ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة الكأس.

ويلتقي بيراميدز مع أبو قير للأسمدة في دور الـ16 من بطولة كأس مصر، بعد تخطي الأخير الاتحاد السكندري في دور الـ32 للمسابقة.

تقدم بيراميدز عن طريق يوسف أسامة في الدقيقة العاشرة، ثم عزز مروان حمدي تقدم السماوي بالهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 22 و37.

وسجل مروان حمدي الهدف الرابع لفريقه والثالث له "هاتريك" في الدقيقة 51، واستمرت النتيجة بدون تغيير حتى نهاية المباراة بفوز بيراميدز برباعية نظيفة.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

الدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي

الوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه

الهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي

وتواجد على مقاعد البدلاء: أحمد ميهوب - يوسف نادر - أحمد سامي - بلاتي توريه - إسلام عيسى - مهند لاشين - صامويل أومسا - فخري لاكاي - فيستون ماييلي.



فيما جاء تشكيل النصر كالتالي:

حراسة المرمى: محمد جمال

الدفاع: إسلام عادل - حسن حسين - محمود مدحت - محمود جمعة

الوسط: محمد بديع - على فكرى - محمود عيد - محمد منير

الهجوم: عبد الرحمن ميسى - سيد شعبان