شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يعيد أحمد عادل عبد المنعم لحراسة الإسماعيلى أمام الجونة فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

استقر إيهاب جلال المدير الفنى لفريق الإسماعيلى، على إعادة أحمد عادل عبد المنعم لحراسة الإسماعيلي أمام الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى فى إطار الجولة الحادية والثلاثين من بطولة دورى nile.

وشارك أحمد عادل عبد المنعم فى تدريبات الفريق الجماعية، حيث تعافى من الإصابة بشد فى السمانة تعرض لها أثناء مباراة الدراويش مع المصرى التي انتهت بهزيمة الإسماعيلى بهدف نظيف، ليعلن جاهزيته لمواجهة الجونة.

ويعمل إيهاب جلال لرفع الحالة البدنية للاعبين من أجل الحفاظ على المستوى البدني لهم، خاصة فى ظل عدم وجود مباريات رسمية، كما يواصل العمل على الجانب الخططى المكثف لتحفيظ اللاعبين طريقة اللعب خاصة الناشئين.

وكان فريق الإسماعيلى قد حقق فوزا كبيرا على فريق أبو حماد برباعية نظيفة، فى المباراة الودية التى جمعتهما مساء الخميس، فى إطار استعداد الدراويش لمواجهة الجونة المقرر لها 22 يوليو الجارى في الدوري.

سجل أهداف الإسماعيلي كل من: حسن صابر وأحمد محسن وأحمد وجيه، بالإضافة إلى هدف عكسي من مدافع أبو حماد، فى المباراة التي شهدت مشاركة اللاعبين الذين لا يشاركون بشكل أساسى للاطمئنان على جاهزيتهم.