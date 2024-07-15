الفحص الطبي أولى استعدادات بايرن ميونخ الألماني للموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - استهل نادي بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم استعداداته لانطلاق موسم 2024/2025، وذلك من خلال الفحص الطبي الإلزامي اليوم الاثنين، لكن بدون حضور اللاعبين الذين شاركوا في كأس أمم أوروبا وكوبا أمريكا.

وخضع عدد من نجوم الفريق صاحب الرقم القياسي في التتويج بلقب الدوري الألماني (بوندسليجا)، ومنهم ليون جورتيسكا وسيرجي جنابري، واللذان لم يشاركا في أمم أوروبا مع ألمانيا، لأشعة وفحوصات القلب في مستشفى بارميرزيج برودر في ميونخ، بالإضافة لفحوصات لوظائف الرئة وفحوصات الدم.

وفي فترة بعد الظهر، أكمل اللاعبون اختبارات التحمل ورد الفعل وخفة الحركة في مجموعات فردية بمركز تدريبات النادي.

وستقام المرحلة الثانية من اختبارات الأداء للاعبين غدا الثلاثاء، قبل أن ينزل اللاعبون إلى أرض التدريب للمرة الأولى، بعد غد الأربعاء، تحت قيادة البلجيكي فينسنت كومباني، المدير الفني الجديد للفريق.

ويعد كل من جوريتسكا وجنابري من اللاعبين المحتمل رحيلهم عن الفريق هذا الصيف، فيما تدور التكهنات أيضا حول مستقبل المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت.

على الجانب الآخر، عاد الكرواتي جوسيب ستانيستش، بطل الدوري والكأس الموسم الماضي، إلى ميونخ بعد نهاية فترة إعارته مع باير ليفركوزن.

وحتى الآن، تعاقد بايرن ميونخ مع المدافع الياباني هيروكي إيتو قادما من شتوتجارت ولاعب الوسط البرتغالي جواو بالينيا قادما من فولهام الإنجليزي، و الفرنسي مايكل أوليس قادما من كريستال بالاس الإنجليزي.

ورغم ذلك سيغيب أوليس عن جزء كبير من استعدادات الفريق للموسم الجديد، وربما المباريات الأولى من الموسم وذلك بعد استدعاءه للمشاركة مع المنتخب الفرنسي، بقيادة مدربه تيري هنري، في منافسات كرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024.

وستقام منافسات كرة القدم بالأولمبياد في فرنسا في الفترة من 24 يوليو الجاري وحتى التاسع من أغسطس المقبل، فيما تقام أول مباراة لبايرن في الموسم يوم 16 أغسطس أمام إس إس في أولم في كأس ألمانيا، ثم ينطلق الدوري الألماني بعد ذلك بأسبوع.

وسيقضي اللاعبون الذين شاركوا في أمم أوروبا أو كوبا أمريكا أجازة قبل الانضمام إلى الفريق نهاية هذا الشهر، وقد يحصل هاري كين، الذي خسر مع منتخب بلاده أمام إسبانيا في نهائي أمم أوروبا، على أيام إضافية للراحة.

وستتضمن استعدادات بايرن للموسم الجديد، معسكر تدريبي في بحيرة تيجرنسي بين يومي 22 و24 يوليو الجاري، بالإضافة إلى جولة استعدادية في كوريا الجنوبية بين يومي 31 يوليو والخامس من أغسطس.