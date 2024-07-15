طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة أحمد عبد القادر

ياسر رشاد - القاهرة - أدي أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة علاج طبيعي وتأهيل في الجيم على هامش المران الجماعي للفريق اليوم.

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قال الدكتور أحمد جاب الله، طبيب الفريق، إن عبد القادر تعرض لإصابة بجزع في الرباط الخارجي للركبة، وذلك أثناء مشاركته في آخر تدريبات الفريق أول من أمس.

وأشار جاب الله إلى أن عبد القادر خضع لفحص طبي وأشعة رنين على الركبة، للوقوف على حجم الإصابة والبرنامج التأهيلي للاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق مودرن سبورت في التاسعة من مساء غد الثلاثاء على استاد القاهرة، ضمن مؤجلات الجولة السابعة عشرة للدوري الممتاز