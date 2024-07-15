جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك مع بلدية المحلة

انتهت مباراة الزمالك وبلدية المحلة بالتعادل السلبي بين الفريقين، في اللقاء الذي أقيم على ستاد القاهرة الدولي، والمؤجل من الجولة السابعة عشر بمسابقة الدوري.

وفقد الزمالك فرصته رسميًا في المنافسة على لقب الدوري، بعدما وصل إلى النقطة 45 نقطة، حيث خاض 26 مباراة ولديه 4 لقاءات مؤجلة.

فيما وصل بلدية المحلة إلى النقطة 24 في المركز السادس عشر، حيث لا يزال يصارع الهبوط بعدما خاض 30 لقاء، حقق 6 انتصارات وتعادل مثلهم وتلقى 24 هزيمة.

ترتيب الدوري المصري

1- بيراميدز – 68 نقطة

2- الأهلي – 60 نقطة

3- المصري البورسعيدي – 51 نقطة.

4- مودرن سبورت – 47.

5- الزمالك – 45.

6- سموحة – 45.

7- إنبي – 42.

8- زد – 41.

9- سيراميكا كليوباترا – 41.

10- الاتحاد السكندري – 38.

11- طلائع الجيش – 35.

12- البنك الأهلي – 33.

13- الجونة – 32.

14- الإسماعيلي – 31.

15- فاركو – 29.

16- بلدية المحلة – 24.

17- المقاولون العرب – 20.

18- الداخلية – 19.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة بروكسي في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، وذلك يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.

وتنطلق أحداث مباراة الزمالك وبروكسي في دور الـ32 بكأس مصر، في تمام الساعة 8:00 مساء بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، حيث ينتظر طلائع الجيش الفائز من تلك المواجهة لملاقاته في دور الـ16.