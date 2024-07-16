شكرا لقرائتكم خبر عن أهداف مباراة بيراميدز والنصر فى دور الـ32 بكأس مصر (4 - 0) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق بيراميدز على نظيره النصر برباعية دون مقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الإثنين، في المباراة المؤجلة من منافسات دور الـ32 ببطولة كأس مصر.

تقدم بيراميدز عن طريق يوسف أسامة في الدقيقة العاشرة من زمن اللقاء، ثم سجل مروان حمدي هاتريك للفريق السماوي في الدقائق 22 و37 و52.

وبهذا الفوز يتأهل فريق بيراميدز لدور الـ16 ويلاقي في هذه المرحلة نظيره أبو قير للأسمدة الذى فجر مفاجأة البطولة بإقصاء الاتحاد السكندري من دور الـ32.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي: حراسة المرمى: شريف إكرامي، والدفاع: أسامة جلال - محمد الشيبي - أحمد فتحي - محمد حمدي، والوسط: محمود دونجا - محمد رضا بوبو - محمود زلاكة - يوسف أسامة نبيه، والهجوم: دودو الجباس - مروان حمدي.

