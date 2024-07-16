شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى بعد تعادل الزمالك وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اكتفى فريق الزمالك بنقطة يتيمة من التعادل السلبي مع نظيره بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

بهذه النتيجة يقع الزمالك فى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 30 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.

وجاء جدول ترتيب الدوري المصري بعد تعادل الزمالك وبلدية المحلة كالتالي:

1- بيراميدز - 68 نقطة - 28 مباراة.

2- الأهلي - 60 نقطة - 24 مباراة.

3- المصري - 51 نقطة - 29 مباراة.

4- مودرن سبورت - 47 نقطة - 29 مباراة.

5- الزمالك- 45 نقطة - 26 مباراة.

6- سموحة- 45 نقطة - 29 مباراة.

7- إنبي- 42 نقطة - 29 مباراة.

8- زد - 41 نقطة - 27 مباراة.

9- سيراميكا كليوباترا - 41 نقطة - 29 مباراة.

10- الاتحاد السكندري - 38 نقطة - 30 مباراة.

11- طلائع الجيش - 35 نقطة - 30 مباراة.

12- البنك الأهلي - 33 نقطة - 30 مباراة.

13- الجونة - 32 نقطة - 30 مباراة.

14- الإسماعيلي - 31 نقطة - 30 مباراة.

15- فاركو - 29 نقطة - 30 مباراة.

16- بلدية المحلة - 24 نقطة - 30 مباراة.

17- المقاولون العرب - 20 نقطة - 28 مباراة.

18- الداخلية - 19 نقطة - 30 مباراة.