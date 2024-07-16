شكرا لقرائتكم خبر عن رسميًا.. الزمالك يفقد الأمل فى المنافسة على لقب الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فقد فريق الكرة الأول بنادى الزمالك بشكل رسمي المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم، وذلك بعد التعادل السلبي مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

الزمالك بهذا التعادل يستمر فى المركز الخامس بجدول الدوري برصيد 45 نقطة، بعدما خاض 26 مباراة، حقق الفوز فى 13 لقاء وتعادل في 6 لقاءات وخسر 7 مباريات، وسجل لاعبوه 40 هدفاً وتلقت شباكه 26.

ابتعاد الزمالك عن المنافسة على لقب الدورى نظرًا كون الفريق يتبقي له 8 مواجهات على نهاية الموسم، وفى حالة الفوز بهم جميعًا سيصل الزمالك للنقطة 69، ثم سيتم خصم 3 نقاط فى نهاية الموسم بسبب انسحاب الفريق الأبيض أمام الأهلى فى الجولة 27 من عمر المسابقة، الأمر الذى يجعل حصيلة الزمالك فى النهاية وإن فاز بالـ 8 مواجهات المتبقية 66 نقطة، ويحتل حاليًا بيراميدز مقدمة الجدول برصيد 68 نقطة، مما يجعل الزمالك خارج المنافسة على اللقب رسميًا.

فيما يحتل بلدية المحلة المركز السادس عشر برصيد 24 نقطة جمعها من 30 مباراة حقق الفوز في 6 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر 18 مباراة، وسجل لاعبوه 24 هدفاً وتلقت شباكه 55.