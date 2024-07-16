شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب هدافى الدورى المصرى بعد مباراة الزمالك وبلدية المحلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر الكونغولى ماييلى مهاجم بيراميدز ترتيب هدافى الدوري المصري وفي رصيده إلى 14 هدفاً، بفارق هدفين عن حسام أشرف مهاجم بلدية المحلة، صاحب الوصافة حتى الآن الذى تجمد رصيده عند 12 هدفاً منذ فترة.

تعادل فريق الزمالك سلبيا مع نظيره بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يأتى الأنجولى مابولولو مهاجم الاتحاد السكندرى فى المركز الثالث بجدول هدافى الدورى برصيد 11 هدفا، ويسعى لمواصلة صحوته من أجل الضغط على أهل الصدارة من أجل الوصول للمركز الأول للحصول على لقب هداف الدورى من جديد بعدما استطاع تحقيقه فى العام الماضى.

ويعد مابولولو من أفضل المهاجمين الذين ظهروا في الكرة المصرية خلال الأعوام الماضية بعدما لفت الأنظار إليه بشدة خلال الموسمين الماضيين مع زعيم الثغر وأصبح محط أنظار الأندية المنافسة كلها .

ودخل الفلسطينى وسام أبو على مهاجم الأهلى فى الصورة بقوة بعدما وصلت أهدافه إلى 10 أهداف، عقب إحراز هدفى فريقه فى لقاء بيراميدز، وهو ما جعله يقترب بقوة من صدارة الهدافين إذا ما استمر على ذلك، خاصة أن الأهلي تتبقى لديه 10 مباريات وهي كفيلة إذا ما واصل اللاعب إحرازه الأهداف لاحتلال صدارة الترتيب.