7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الإثنين 15 - 7 - 2024، العديد من الأخبار والأحداث المهمة، على رأسها اتجاه اتحاد الكرة لإقامة الانتخابات الجديدة فى نوفمبر المقبل، بجانب مفاضلة الأهلى بين 3 لاعبين فى الدورى السويسرى لضم أحدهم.

بلدية المحلة يحرج جوميز والزمالك ويعود بنقطة ثمينة بتعادل سلبى

تعادل سلبيًا فريق الزمالك مع بلدية المحلة، فى المباراة التى جمعتهما مساء اليوم، الإثنين، على استاد القاهرة، في المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

يكثف مسئولو النادي الأهلي مفاوضاتهم مع عدد من المهاجمين الأجانب، من أجل تدعيم صفوف الفريق الأحمر خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، باعتبار أن مركز رأس الحربة على رأس أولويات مارسيل كولر المدير الفني فى خطة تدعيمات الفريق الأحمر بالموسم الجديد.

كشفت جنة عليوة لاعبة الدراجات آخر تطورات أزمتها مع زميلتها شهد سعيد، قائلة، «أنا قبلت اعتذار شهد سعيد، خلاص مفيش حاجة وراضية بالقرار، طبعا الرئيس النهارده تحدث عن القيم والأخلاق الرياضة دي حاجة مهمة أوي، كمان حابة أشكر وزير الرياضة، ورئيس اللجنة الأولمبية كمان».

أعلن أمير توفيق، القائم بأعمال المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، ومدير التعاقدات، تعيين الفرنسي ديميتري لوبوف مديرًا فنيًّا لفريق الكرة النسائية لمدة ثلاث سنوات. وقال إن لوبوف سوف يحضر للقاهرة خلال أيام لاستلام المهمة والتنسيق مع شادي محمد، رئيس جهاز الكرة النسائية، استعدادًا للموسم الجديد.