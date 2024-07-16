شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يحشد 3 أسلحة للتألق فى الأولمبياد.. المواهب وذهبية 2016 وترتيب المباريات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

يستعد منتخب مصر الأولمبى بقيادة روجيريو ميكالى، لخوض منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، حيث يبدأ الفراعنة الصغار مشوارهم بمواجهة الدومينيكان يوم 24 يوليو الجارى.

ويتسلح ميكالى بعدة أسلحة للمنافسة على ميدالية أولمبية فى هذه الدورة، لتحقيق طموحات الجماهير المصرية المتعطشة لهذا الإنجاز الذى لم يحدث من قبل.

المواهب

يمتلك الجيل الحالى للمنتخب الأولمبى عددا جيدا من المواهب فى مختلف الصفوف، مثل حمزة علاء فى حراسة المرمى وعمر فايد وحسام عبد المجيد فى الدفاع، وإبراهيم عادل ومحمود صابر فى الوسط، وحسام فيصل وأحمد عاطف قطة فى الهجوم، ويراهن ميكالى على هذه الأسماء ليكونوا مستقبل الكرة المصرية وتحقيق إنجاز أوليمبى.

ذهبية 2016

كما يمتلك روجيريو ميكالى خبرات كبيرة فى الأولمبياد ترشحه لكى يحقق إنجازا غير مسبوق مع الفراعنة، حيث سبق له التتويج بذهبية أولمبياد 2016 مع البرازيل ويعول اتحاد الكرة والجماهير كثيرا على خبرات ميكالى لتكرار الإنجاز والحصول على ميدالية أولمبية.

ترتيب المباريات

خدمت القرعة منتخب مصر الأولمبى كثيرا فى ترتيب المباريات، وهو ما يساعد الفراعنة فى دخول أجواء البطولة تدريجيا وبشكل تصاعدى حتى الوصول لأبعد نقطة، ويبدأ المنتخب الأولمبى مشواره بمواجهة الدومينيكان يوم 24 يوليو الجارى ثم أوزبكستان يوم 27 يوليو ويختتم الفراعنة مباريات الدور الأول بمواجهة إسبانيا يوم 30 يوليو.

ويرأس البعثة اللواء حلمي مشهور عضو مجلس الإدارة وضمت محمد بركات عضو المجلس والمشرف على المنتخب ومحمود حرب المدير الإداري وأعضاء الجهاز الفني والطبي والذى يضم إلى جانب ميكالى وحرب كلا من: تياجو المدرب العام وعادل مصطفي المدرب وسيد السويركي مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وجواو محلل الأداء وخالد سرحان المترجم ود. طارق سليمان رئيس الجهاز الطبي ود. صلاح عاشور اخصائي التأهيل والعلاج الطبيعي وأحمد ايهاب الإداري ومحمد أحمد واحمد شوقي التدليك وعيد سليمان وعلاء سعيد للمهمات.

وضمت البعثة 22 لاعبا هم: حمزة علاء وعلى الجابري ومحمد سيحا فى حراسة المرمى.. وحسام عبد المجيد وعمر فايد ومحمد طارق وأحمد عيد وكريم الدبيس ومحمد مغربي وأحمد سيد عبد النبي ومحمد حمدي فى خط الدفاع.. ومحمد النني ومحمود صابر وأحمد نبيل كوكا وزياد كمال ومحمد شحاته فى خط الوسط.. وأحمد سيد زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل وبلال مظهر ومصطفى ميسي وأحمد قطة فى الهجوم.