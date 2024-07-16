شكرا لقرائتكم خبر عن المدير التنفيذى لموتور ويك: نشارك فى مهرجان العلمين بـ12 سباقا للسيارات والان مع تفاصيل الخبر

أكد محمد سمير المدير التنفيذى لموتور ويك أن السباق يشارك فى مهرجان العلمين الجديدة فى الفترة من 16 إلى 24 يوليو الجارى فى العلمين، بعدد 12 سباقا، سيتحرك من القاهرة للعلمين الجديدة على شواطئ المدينة.

وأضاف سمير، فى المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل السباق، أنه سيتم استخدام 10 venues، والموتوسيكلات، وتعلية معايير السلامة، و4x4 challenge بالإضافة إلى الـdrift، وكذلك ستريت سيركت والكارتينج.

وأضاف أن السيارات تعتمد على المتسابق ومهاراته، كما أن أوتو إكسبو سيجمع كل السيارات، فرياضة السيارات قاطرة للصناعة والتجارة، ومن المقرر أن يستمر عمل إكسبو 10 أيام نرى ما يخص المواتير والسيارات.

وتستعد شركة بيس آر ايچيبت المنظمة للبطولة لإطلاق الموسم الثالث لبطولة "موتور ويك" بالتعاون الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وفي إطار احتفالات نادي السيارات والرحلات المصري بمرور مائة عام على تأسيسه، تحت اسم جديد، موتور ويك (أسبوع المحركات، motor week)، ضمن فعاليات مهرجان العلمين الجديدة تحت شعار العالم علمين، في الفترة من 16 أغسطس وحتى 24 أغسطس بمدينة العلمين الجديدة.

وتتضمن البطولة 12 سباق مختلف ويشارك بها أكثر من 300 متسابق في جميع المنافسات، ويضم أيضا معرضا للسيارات والدراجات النارية والمراكب وخدمات ما بعد البيع، ليكون بذلك الحدث المجمع الأكبر الذي يتم تنظيمه في مصر والشرق الأوسط.

جدير بالذكر أن رياضة السيارات تعتبر من أهم الرياضات فى العالم، ولها جمهور كبير من جميع الفئات العمرية في مصر والشرق الأوسط والعالم.