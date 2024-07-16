فاروق جعفر: الزمالك يحتاج لمدرب جديد لأن جوميز لم يُقنعني

ياسر رشاد - القاهرة - أكد فاروق جعفر نجم منتخب مصر السابق، أن الزمالك يعاني من عدم ثبات التشكيل في مباريات الدوري المصري، وهناك لاعبين لا تشارك في مركزها الأصلي مثل سيد نيمار، مشيرًا إلى أنه لا يجب الدفع بأكثر من ثلاث لاعبين صغار في التشكيلة الأساسية مع وجود عناصر الخبرة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "الزمالك يحتاج لجهاز فني جديد في الموسم المقبل، والمدرب كان يقف في الملعب مثل المشجع، ولابد أن يفكر مسئولو النادي جيدًا في هذا الأمر، وأرى أن الزمالك يسير في الطريق الخاطئ".

وأضاف: "من الممكن أن يكون جوميز مدير فني جيد ولكن ليس مع الزمالك، أنا زمالكاوي قلبا وقالبًا ولعبت داخل النادي ودربت الفريق، وأرى أن الأفضل الاستعانة بمدير فني جديد".

وواصل: "المفروض أن يكون مدرب الزمالك يمتلك الشخصية القوية، وهناك (ولاد النادي) ممكن يحققوا نفس النتائج التي يحققها جوميز حاليًا، النادي الأبيض يحتاج لشخصية آخرى قادرة على التعامل مع اجواء وضغوط النادي، وبناء فريق جيد قادر على المنافسة على الألقاب".

وزاد: "اقول لمجلس الإدارة أن أبناء النادي أفضل من جوميز الذي يقف على الخط دون وجود بصمة حقيقية، والنتائج التي حققها ممكن أي مدرب من ابناء النادي يحققها، وهناك لاعبين تم التعاقد معهم في يناير الماضي وجالسين على مقاعد البدلاء، الزمالك نادي بطل ومن الصعب أن ينافس على مركز متأخر في الدوري".

وأكمل: "الأهلي لديه صف ثاني وثالث، وهناك ثبات كامل في صفوف الفريق، ولا يدخل أي لاعب على التشكيل إلا الجاهز، ومدربه يطبق التدوير بشكل جيد".

وأكد: "لا أصدق أن الزمالك بدأ لقاء البلدية بهذا العدد من الناشئين فيما يتواجد 5 آخرين على الدكة وهم المفترض أن يكونوا في التشكيلة الأساسية".

وطالب جعفر بضرورة معالجة الأخطاء من جانب مجلس الإدارة مع ضرورة اختيار لجنة كرة لانتقاء اللاعبين المميزين لأن الزمالك يحتاج صفقات قوية، مبديًا غضبه من الطريقة التي يدار بها الفريق الأبيض حاليًا، وتصريحات جوزيه جوميز غير جيدة، وأولاد النادي هم الأحق حاليا بقيادة الفريق.

وشدد على أن جوميز لم يقنعه فنيًا حتى الآن رغم تحقيق لقب الكونفدرالية، وأتمنى أن يعود الزمالك لسابق عهده، وأن يشاهد أفكار فنية جيدة داخل الملعب.