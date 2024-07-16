أشرف صبحي : هذه رسائل الرئيس السيسي إلى رياضي مصر

ياسر رشاد - القاهرة - وجه أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الشكر والتحية للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعتبر الداعم الأول لكل الرياضيين، مبديًا سعادته بتكرار منح الأوسمة للشباب المصري الذي يحقق الميداليات والانجازات الرياضية، وهو ما يتكرر في كل الألعاب الفردية والجماعية التي تحقق الانجازات في مختلف المنافسات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر فضائية etc: "الرئيس السيسي حريص على دعم وتحفيز الرياضيين والشباب المصريين، ودائمًا يتحدث برؤية جيدة ويوجه رسالتين هامتين، الأولى هي شكر أبنائه ومنحهم الأوسمة، لأن الرياضة تعبر عن الشعب المصري، وهؤلاء حققوا انجازات في دورة الألعاب الإفريقية، وكل الدول الافريقية تشارك فيها، والرياضيين المصريين حققوا المركز الأول عن جدارة وبفارق كبير".

وأضاف: "الرسالة الثانية من الرئيس السيسي، كانت للرياضين الذين يشاركون في الأولمبياد القادمة ويؤكد على الاخلاق الرياضية والمبادئ في المنافسات الدولية، وكل المنظمات الرياضية يجب أن تنمي الاخلاق لدى المتنافسين وهو شئ بالغ الأهمية.

وأوجه الشكر لسيادة الرئيس على الرسائل وأنه دائما حريص على تكريم أبنائه، وعلينا آلا نقلل من أنفسنا مطلقًا، وألا نقوم بجلد الذات بصفة مستمرة، ولدينا خبرات كبيرة في كل المجالات".