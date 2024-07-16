محمد صلاح ينتقد مدرب الزمالك بعد التعادل أمام بلدية المحلة

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد محمد صلاح ، نجم الزمالك الأسبق، بعد المستوى الذي قدمه الفارس الأبيض أمام بلدية المحلة في المباراة التي جرت مساء اليوم بالدوري المصري.

وقال محمد صلاح خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد »، إن الزمالك ظهر بشكل متواضع أمام بلدية المحلة، وكاد أن يفقد نقاط اللقاء.

وتابع محمد صلاح :" كان من الوارد خسارة الزمالك بهدفين أو ثلاثة أمام بلدية المحلة لولا التوفيق وتألق محمد صبحي، وبلدية المحلة كان أفضل من الزمالك في مواجهة اليوم".

وأضاف:" الزمالك ليس حقلا للتجارب حتى يشارك جمال هذا الكم من الناشئين في مباراة اليوم، و المباريات الحالية في الزمالك تمثل فرصة ذهبية لناشئي النادي".

وأردف:" جميع ناشئي الزمالك كانوا سيئين في لقاء بلدية المحلة باستثناء أحمد مجدي، ومن لم يستغل هذه الفرصة فسوف يجد نفسه خارج النادي".

وشدد قائلا :" الزمالك يجب أن ينهي الدوري وهو في المركز الثالث لأنه اسم كبير ، وجوميز السبب في تواضع مستوى الفريق ويجب أن يتم محاسبته بداية من لقاء الأهلي في كأس السوبر الأفريقي".