شبانة: وضع الزمالك في مسابقة الدوري حاليًا أصبح لا يليق

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك قدم مستوى متوسط أمام بلدية المحلة، وجوزيه جوميز يحاول اكتشاف لاعبين، ولكن لابد أن يسير المدير الفني برؤية واضحة من أجل تحقيق الانتصار واكتشاف المزيد من العناصر الشابة للموسم المقبل.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "لابد أن يحقق الزمالك مركز مقبول في بطولة الدوري المصري، ومن الصعب وجوده في مركز متأخر، حيث يقبع سادسًا حتى الآن وتم خصم ثلاث نقاط من رصيده بسبب الانسحاب أمام الأهلي".

وأضاف: "اللاعبين الشباب سوف يتأثرون بهذا الشكل في الزمالك، ولابد من وجود خليط بين الخبرة والشباب في المستطيل الأخضر، وهناك لاعبين لم يكن يتم الاعتماد عليهم، وفجأة تم الدفع بهم في اللقاء، وهناك بعض العناصر من الممكن الاستفادة منهم مستقبلا".

وأكمل: "لا يليق بنادي الزمالك أن يتواجد في المركز السادس أو السابع، والجمهور قد يرى اللاعبين بشكل غير جيد، بسبب عدم الدفع بهم مرة واحدة".