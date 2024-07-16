الزمالك يفاوض سامسون أكينولا لفسخ عقده بالتراضي

ياسر رشاد - القاهرة - يدرس مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب عقد جلسه مع البينينى سامسون أكينولا لاعب الفريق الأول لكرة القدم فى حضور وكيله للتفاوض معه بشأن فسخ تعاقده فى نهاية الموسم الحالي بالتراضى بعد أن تراجع اللاعب عن تقديم شكوي للفيفا بعد حصوله على مستحقاته المتأخره والبالغه ٢٨٠ ألف دولار وعاد للانتظام فى التدريبات بعد تغيبه أكثر من ثلاثة أسابيع.

ومن المقرر أن يعرض المجلس على أكينولا عدة عروض منها بيعه أو إعارته فى حال تلقيه أى عروض يستفيد منها النادى ماديا أو فسخ تعاقده مع حصوله على قيمه الموسم الحالي فقط ومعه مكافأة الفوز ببطولة الكونفدراليه.

من ناحيه أخرى تلقى نادي الزمالك عرضاً رسمياً من ناديي ماجديبورج الألماني وسيلتا فيجو الإسباني، بشأن قضاء الثنائي أنس وائل وزياد أحمد فتحي، لاعبا فريقي 2005 و2007 بالقلعة البيضاء لفترة معايشة، تمهيداً للتعاقد معهما خلال الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكد بدر حامد رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك أن فريق ماجديبورج الألماني طلب قضاء أنس وائل الجناح الهجومي لفريق 2005، لفترة معايشة لمدة أسبوعين تمهيداً للتعاقد معه وهو ما وافق عليه مجلس إدارة القلعة البيضاء مشيرا أن أنس وائل يقوم حالياً بإنهاء إجراءات السفر الخاصة به إلى ألمانيا تمهيداً للانضمام إلى تدريبات فريق ماجديبورج خلال الأيام القليلة القادمة.

وأضاف رئيس قطاعات كرة القدم بنادي الزمالك أن نادي سيلتا فيجو الإسباني طلب قضاء زياد أحمد فتحي لفترة معايشة لمدة أسبوعين، مشيراً إلى أن الإدارة وافقت على سفر اللاعب بعد إنتهاء إجراءات الخاصة به.

وأوضح بدر حامد، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب، لن يقف في طريق أي لاعب، لأن ذلك سيعود بالنفع فنياً على القلعة البيضاء في المستقبل القريب.