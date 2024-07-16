رضا عبدالعال: عمار ياسر لا يصلح للزمالك

ياسر رشاد - القاهرة - انتقد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" أداء عمار ياسر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك الصاعد في مباراة اليوم أمام فريق بلدية المحلة.

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي محمد فاروق :" أداء عمار ياسر لا يرقي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الزمالك ولا يصلح للاستمرار مع الفريق ويجب أن يخرج على سبيل الإعارة في الموسم المقبل".

وتابع:"من وجهة نظري أن عمار ياسر لا يصلح لنادي الزمالك ويجب أن يعيد البرتغالي جوزيه جوميز النظر في هذا الموضوع ".