رقم سلبي لـ الزمالك بعد التعادل مع بلدية المحلة

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك رقمًا سلبيًا بعد التعثر أمام نظيره بلدية المحلة، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.

وتعادل نادي الزمالك مع نظيره بلدية المحلة سلبيًا دون أهداف ضمن منافسات المباراة المؤجلة من الجولة السابعة عشر من بطولة الدوري المصري الممتاز، أمس الإثنين.

ورفع الزمالك رصيده إلى 42 نقطة محتلًا المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بينما ارتفع رصيد بلدية المحلة إلى 24 نقطة محتلًا المركز السادس عشر.

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وتعثر الزمالك في 50% من مبارياته في بطولة الدوري المصري الممتاز هذا الموسم، حيث تعادل في 6 مباريات وتلقى 7 هزائم وفاز في 13 آخرين، من أصل 26 مباراة.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره بروكسي في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، يوم الخميس الموافق 18 يوليو الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة الزمالك ضد بروكسي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، والتاسعة بتوقيت أبوظبي.