الخطيب يتدخل لحسم الاهلي صفقة من الإسماعيلي

كشفت تقارير إعلامية أن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، تدخل من أجل حسم صفقة حاسمة من النادي الإسماعيلي خلال الفترة الحالية.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ عبر قناة النهار:”عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، يدخل حسابات النادي الاهلي ويعتبر هو من بين اللاعبين المحليين الذين نالوا إعجاب شديد بإمكانياته”.

وتابع:”النادي الإسماعيلي استقر على رحيل ثنائي الفريق عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي للأعلى سعرًا، بعيدًا عن نفي المسؤولين”.

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واختتم حديثه:” لقد حدث تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، وبالتأكيد قد كان هناك استفسار عن الساعي وإمكانية ضمه”.

ويستعد الاهلي لمواجهة نظيره مودرن سبورت غدًا الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة السابعة عشر من مسابقة الدوري الممتاز على ستاد القاهرة الدولي.

وشهدت القائمة غياب كلًا من أحمد عبدالقادر وعمرو السولية للإصابة.