شرط غريب من بيراميدز لانتقال مصطفى فتحي إلى الزمالك

وضع نادي بيراميدز شرطًا غريبًا من أجل السماح للاعب فريقه مصطفى فتحي بالانتقال إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة.

حيث أكد الإعلامي أمير هشام أن نادي بيراميدز اشترط على مصطفى فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم، التتويج بلقب الدوري المصري، من أجل منحه الضوء الأخضر للرحيل للزمالك في الموسم الجديد.

وشدد هشام في تصريحات تليفزيونية خلال برنامجه على قناة النهار، أن مصطفى فتحي يرغب في العودة إلى الزمالك، كما أن النادي أيضًا يري عودته، إلا أن بيراميدز طالبه بالفوز بالدوري لمغادرته.

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وأشار إلى أنه من الممكن أن يكون هناك اتجاه لإبرام صفقات تبادلية بين بيراميدز والزمالك عقب نهاية الموسم الجاري.

جدير بالذكر أن بيراميدز يحتل المركز الأول في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد الاهلي في المركز الثاني برصيد 60 نقطة.