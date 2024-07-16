جوميز يطيح بثنائي الزمالك.. إعلامي يفجرها

كشفت تقارير إعلامية أن البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك قرر الإطاحة بثنائي الفريق خلال الفترة القادمة.

وقال الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج “+90″ على قناة النهار:” البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني، طلب إنهاء التعاقد مع البنيني سامسون أكينولا مهاجم الفريق، بنهاية “.

وواصل: “أيضًا جوميز طلب الاستغناء عن السنغالي إبراهيما نداي مهاجم الفريق”.

واختتم:” وفي حال وصول عرض جيد للتونسي سيف الجزيري سيتم الموافقة عليه”.

أقرأ أيضًا.. قائمة الاهلي لمباراة مودرن سبورت في الدوري.. عودة كهربا وبيرسي تاو

وتحدث عن إصابة محمود شيكابالا قائد الفريق: “الفهد الأسمر بحالة جيدة، وبدأ التدريبات الجماعية والجهاز الطبي برئاسة الدكتور محمد أسامة يقوم بتجهيزه بشكل جيد”.

وتعادل فريق الزمالك مع نظيره بلدية المحلة سلبيًا دون أهداف في الجولة السابعة والعشرين من منافسات الدوري المصري، والتي جمعتهما مساء اليوم الاثنين.

وبهذا التعادل احتل نادي الزمالك المركز السادس برصيد 42 نقطة.