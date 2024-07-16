وزير الرياضة: إنفاق مليار و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على المكانة المستقلة لكرة القدم في مصر، مشددًا على أن المنافسة لصالح البلاد هي الهدف الأسمى، وهو ما أكده الرئيس السيسي خلال لقائه بأبطال مصر الرياضيين.

وأوضح صبحي في مداخلة هاتفية على قناة صدى البلد، أن مصر تستعد منذ ثلاث سنوات للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية في باريس، مع التركيز على تطوير الشباب وتقديم الدعم اللازم لهم.

وأشار الوزير إلى أن الرياضة المصرية تشهد تطورًا ملحوظًا، وأن النتائج جيدة جدًا، مؤكدًا على الترحيب بالنقد والعمل على إصلاح الأخطاء بشكل مستمر.

كما وجه الشكر لرؤساء الاتحادات الرياضية المصرية على جهودهم الكبيرة في تحقيق البطولات، مشيرًا إلى أن الرياضة المصرية أصبحت تلعب دورًا مؤثرًا في الاتحادات الدولية.

وكشف صبحي عن تنظيم معسكرات خارجية استعدادًا لأولمبياد باريس، بدعم كامل من الرئيس السيسي، مؤكدًا على توفير الدعم المالي اللازم لجميع اللاعبين المشاركين، حيث تم إنفاق مليار و250 مليون جنيه لدعم الاتحادات الأولمبية.

وفي ختام حديثه، أكد الوزير على حل جميع مشاكل لاعب منتخب مصر لتنس الطاولة عمر عصر، وأنه لا توجد أي عوائق أمام مشاركته في الأولمبياد.