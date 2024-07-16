ستوري نجوم كرة القدم.. سرعة صلاح.. احتفال ميسي بالكوبا.. ولامين يقبل كأس اليورو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم عدد من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين.

ونشر ليونيل ميسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إنستجرام" صور وهو يحمل كأسي كوبا أمريكا، بعد الحصول على اللقب للمرة الثانية على التوالي.

واستعرض نجم ليفربول، محمد صلاح، سرعته في التدريبات بصورة نشرها عبر حسابه على إنستجرام.

ونشر محمد مجدي أفشة صورة للراحل أحمد رفعت، وكتب عليها: "في الجنة إن شاء الله وعمرنا ما هننساك ابدا".

ونشر المحترف المصري، عمرو وردة، صورة له بالنظارة من داخل سيارته.

واستعرض لامين يامال صورة له مع كأس دوري أمم أوروبا الذي فاز به مع منتخب إسبانيا على حساب إنجلترا، وهو يقبله.

ونشر محمود حسن تريزيجيه عبر حسابه على منصة "إنستجرام" صور له في تدريبات فريق طرابزون التركي.

وظهر راكيتيتش مع إنيستا في صورة نشرها الأخير عبر حسابه الرسمي عبر منصة "إنستجرام".

وتوجه نيمار إلى المملكة العربية السعودية، حيث نشر صورة له على متن طائرة خاصة ووضع كلمة السعودية.

ونشر أحمد حسن كوكا صورة له أثناء قضائه عطلة منتصف السنة.

واستعرض مدافع الأهلي، رامي ربيعة، مهاراته بالكرة عن طريق نشر صورة له بتدريبات الأهلي عبر إنستجرام.

ونشر مهاجم نادي المصري، صلاح محسن، صورة من تدريبات الفريق استعدادا للمقاولون العرب.

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