مدرب الزمالك يوضح سبب إشراكه 5 ناشئين أمام البلدية ويطرح سؤالا مهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

أوضح مدرب الزمالك، جوزيه جوميز، سبب إشراك 5 لاعبين في التشكيل الأساسي للفريق في مواجهة بلدية المحلة.

وقال جوميز في المؤتمر الصحفي: "لعبنا المباراة بنية منح الناشئين بعض دقائق اللعب، وعليكم تفهم أننا كمدربين نسعى للفوز دائما ولكن اليوم كان مريح جدا أن نُشرك مجموعة من اللاعبين قادرين على الفوز بالمباريات".

وأضاف: "الدوري سينتهي في منتصف أغسطس وفي نهاية سبتمبر تنتظرنا مباراة كبيرة ومهمة، ومن هنا اسأل سؤال مهم، كم نحتاج وقت للراحة وعمل فترة الإعداد؟".

وتابع: "لا يوجد وقت كافي، ومن الممكن أن يكون قرارا مجنونا أن تتلاحم المواسم ببعضها، ورؤيتنا أن يحصل عدد من اللاعبين الشباب على فرصة المشاركة في المباريات وهذا ما سيساعدهم على الظهور بشكل أفضل في المستقبل".

وأتم البرتغالي: "علينا اتخاذ قرار بمنح اللاعبين فرصة أو لا، لذلك لابد من منحهم وقت لرؤيتهم في الملعب، ولو بدأنا المباراة بالاساسيين لا يوجد سوى 5 تغييرات، ولا يوجد شخص حزين أكثر مني بسبب التعادل".

الجدير بالذكر أن الزمالك سيواجه نظيره بروكسي يوم الخميس المقبل، ضمن مواجهات دور الـ32 من كأس مصر.

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