محترف الزمالك الأسبق يُمهل النادي أسبوعًا قبل التقدم بشكوى جديدة لفيفا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

كشف مصدر عن تطور في أزمة مستحقات المحترف الغاني الأسبق بصفوف الزمالك بنيامين أتشيمبونج.

وقال المصدر ذاته في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الثلاثاء، إن أتشيمبونج قد منح الزمالك مهلة لمدة أسبوع؛ لسداد القسط المتبقي من مستحقاته.

وأتم المصدر تصريحاته بالتنويه إلى أنه حال عدم الدفع سيتقدمون بشكوى جديدة لفيفا؛ لعدم الالتزام باتفاق التسوية.

يذكر أن الزمالك كان من المقرر أن يدفع مبلغ 115 ألف دولار للاعب كقسط أخير للاعب في شهر أبريل الماضي.

وكان اللاعب قد مثّل فريق الزمالك بموسم 17/18 قادمًا من صفوف الداخلية قبل أن يرحل معارًا لصفوف بتروجت ثم لنادي الشمال القطري في موسم 18/19.

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