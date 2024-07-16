نائب رئيس المصرى: نسعى للحصول على الموافقات الأمنية للعب باستاد هيئة قناة السويس

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أكد الحسيني أبو قمر نائب رئيس النادي المصري، أن النادي يسعى للحصول على الموافقات اللازمة للعب على استاد هيئة قناة السويس.

وقال الحسيني أبو قمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم على هامش معسكر الفريق ببورسعيد: نسعى للحصول على الموافقات الأمنية اللازمة للعب على استاد هيئة قناة السويس، سواء في المباريات المحلية أو الأفريقية لنكون قريبين من جماهير بورسعيد.

وأدى فريق المصري مرانه عصر أمس الإثنين على ملعب النادي المصري الاجتماعي استعدادا لمباراته أمام المقاولون العرب بالجولة الحادية والثلاثين من الدوري والمقرر إقامتها في الحادي والعشرين من يوليو الجاري على ستاد برج العرب.

ونجح النادي المصري في السيطرة على المركز الثالث بجدول مسابقة الدوري برصيد 51 نقطة، بعدما خاض الفريق البورسعيدي 29 مباراة، حيث فاز المصري تحت القيادة الفنية لعلي ماهر في 15 مباراة وتعادل في 6 مواجهات وخسر 8 أخرى، وسجل لاعبو المصري 38 هدفاً واستقبلت شباكهم 35 هدفاً آخر.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدى الثاني لمنافسات بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الموسم الجديد 2024-2025، عن مواجهة المصرى للفائز من كيتارا الأوغندي وممثل ليبيا في الدور التمهيدي الأول.

وتقام مباريات الدور التمهيدي الأول يومي 16 و17 أغسطس بالنسبة للكونفدرالية، فيما تقام مباريات دوري أبطال أفريقيا أيام 24 و25 أغسطس.

ويمثل مصر في بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الإفريقية الرباعي المصري الأهلي وبيراميدز والزمالك والمصري البورسعيدي.