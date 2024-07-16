شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يعلن التعاقد مع فريدة الشرقاوى فى صفوف فريق كرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

وأكدت فريدة الشرقاوى لاعبة يد الزمالك الجديدة مؤخرا، أنها وقعت للزمالك يوم 10 يوليو الجارى، ورفضت العودة مجددا للنادى الأهلى؛ بسبب رغبتها فى خوض تجربة جديدة والاحتراف.

وقالت فريدة الشرقاوى، فى مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر فى برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "وقّعت للزمالك من 5 أيام، وكنت أتمنى الاحتراف ولكن لم يحالفنى التوفيق".

وأضافت لاعبة الزمالك الجديدة: "كنت بلعب فى الأهلى وجالى رباط صليبى، وللأسف منعنى من للمشاركة فى المباريات لمدة موسمين، والأهلى قرر سفرى للعلاج بالخارج وعالجنى بشكل كامل".