شكرا لقرائتكم خبر كيبا يتمسك بالملكي ويرفض الاتحاد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكدت صحيفة «آس» الإسبانية، أن الحارس كيبا أريزابالاغا رفض الانتقال إلى نادي الاتحاد السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024، لتحسين فرصة بقائه مع ريال مدريد

وطبقا للتقرير، فإن كيبا هو الخيار الأول ليحل محل الأوكراني أندريه لونين، الذي يسعى لمغادرة ريال مدريد هذا الصيف، وهو ما يجعل الحارس الإسباني يتأنى في تحديد وجهته المقبلة، وينتظر ما سيحدث بين لونين والنادي الملكي.

ويسعى نادي الاتحاد السعودي إلى التعاقد مع حارس مرمى مميز هذا الصيف، بعد مغادرة البرازيلي مارسيلو غروهي صفوف النادي السعودي بنهاية موسم 2023-2024.

وانضم كيبا أريزابالاغا إلى ريال مدريد الصيف الماضي، على سبيل الإعارة لموسم من تشيلسي الإنجليزي، كبديل طارئ للبلجيكي تيبو كورتوا الذي أُصيب بقطع في الرباط الصليبي بالركبة في أغسطس 2023.

وتعرض الحارس الإسباني للإصابة في بدايته مع ريال مدريد، وبعد عودته، وجد نفسه يقاتل للحصول على دقائق مع الأوكراني لونين، الذي تم تفضيله عليه، رغم استعادة الحارس المعار من «البلوز» لياقته البدنية.

ووفقا لمصادر متنوعة، يدرس ريال مدريد عدم تفعيل بند شراء عقد كيبا من تشيلسي، بسبب عدم القناعة بإمكانات الحارس صاحب الـ29 عاما، وقدراته على التصديات الهوائية، وسيطرته داخل منطقة الجزاء.

وخلال موسم 2023-2024، لعب كيبا مع ريال مدريد 20 مباراة عبر كل المسابقات، وتلقت شباكه 18 هدفا، ونجح في الخروج بشباك نظيفة خلال 9 لقاءات، بإجمالي دقائق بلغ 1,767 دقيقة، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 12 مليون يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.

الحارس كيبا أريزابالاغا