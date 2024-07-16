شكرا لقرائتكم خبر الهلال يغادر للنمسا وعينه على ظهير إسبانيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادرت بعثة فريق الهلال الكروي الأول، ظهر أمس، إلى النمسا لإقامة المعسكر التحضيري الخارجي للموسم الكروي الجديد، إذ يستهل الفريق مشواره في الـ13 من أغسطس المقبل، بمواجهة الأهلي في مواجهات كأس السوبر، وضمت البعثة الهلالية 23 لاعبا، بينهم الأجانب الـ3 (السنغالي خاليدو كوليبالي، والبرازيليان: رينان لودي، وميشيل دليغادو)، على أن يلتحق بقية العناصر الأجنبية في المعسكر تباعا، بعد أن يكونوا قد أتموا إجازاتهم الصيفية. فيما بقي القائد البرازيلي نيمار بالرياض، لمواصلة تأهيله الطبي في مقر النادي.

وينتظر أن يعير الهلال بعض لاعبيه بنهاية المعسكر الخارجي، بعد أن ينهي خوض تجاربه الـ5، وبناء على التقارير النهائية التي سيرفعها المدير الفني للفريق البرتغالي جورجي جيسوس، إذ ستبدأ مواجهات الهلال الودية بلقاء إس سي فينر نويشتات النمساوي 19 يوليو الجاري، ثم يواجه العربي القطري 22 يوليو، بعدها يلاقي ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي 26 من الشهر نفسه.

كما يخوض الهلال مواجهة ضد كومو الإيطالي 29 يوليو، قبل أن يختم ودياته بملاقاة أودينيزي كالتشيو 3 أغسطس المقبل.

على صعيد آخر، ذكرت تقارير إعلامية أجنبية رغبة الهلال في التعاقد مع الظهير الأيسر لإسبانيا الذي شارك في تحقيق بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة اللاعب اليخاندرو جريمالدو، ظهير فريق ليفركوزن، وسيعمل الهلال على كسب توقيعه بعد أن يفك عقده مع ناديه الحالي الذي يمتد إلى 2027، ليكون بديلا عن رينان لودي في حال نجاح تسويقه خلال فترة الصيف الحالية.