نائب أمير الجوف يدشن شعار نادي القلعة الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن نائب أمير منطقة الجوف متعب بن مشعل، شعار نادي القلعة الجديد.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه أمس، رئيس مجلس إدارة نادي القلعة بالجوف سلمان القايد، يرافقه عدد من منسوبي النادي، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة المكلف ملهم الخالدي.

وأكد الأمير متعب بن مشعل الحرص على دعم النادي وجميع أندية المنطقة ليحققوا طموحات منسوبيهم وجماهيرهم.

ونوه لما تحظى به الرياضة من اهتمام كبير من القيادة، والتي سخرت الإمكانات لخدمة شباب الوطن في مختلف الأنشطة الرياضية، مشيرا إلى أن الرياضة في المملكة تشهد قفزات كبيرة في جميع الألعاب الرياضية، والمنشآت الرياضية، التي تخدم الشباب في جميع مناطق المملكة، مشيدا بما يقدمه نادي القلعة من مستويات ومشاركات رياضية.

من جانبه قدم رئيس مجلس إدارة نادي القلعة شكره لأمير منطقة الجوف ونائبه على اهتمامهما ودعمهما للرياضة بالمنطقة.