أوباميانغ يقود هجوم القادسية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف الصحفي الإيطالي فابريتسيو رومانو أن نادي القادسية السعودي بات قريبا من التعاقد مع مهاجم نادي مارسيليا الفرنسي، الدولي الجابوني بيير إيمريك أوباميانغ، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.

وقال رومانو من خلال حسابه الشخصي على منصة «إكس» «توصل القادسية لاتفاق مع أوباميانغ لينضم لصفوف الفريق حتى يونيو 2026. تمت الموافقة على الراتب أيضا. في انتظار الموافقة النهائية من مارسيليا لإتمام انتقاله إلى السعودية».

وكانت الفترة الماضية قد شهدت محاولات مكثفة من القادسية لضم المهاجم الفرنسي ألكسندر لاكازيت، لكن إدارة النادي الشرقي وصلت إلى طريق مسدود مع ليون، إذ رفض النادي الفرنسي بيع العام المتبقي من عقد المهاجم بأقل من 12 مليون يورو.

وبعد تعثر صفقة انتقال لاكازيت، بدأت إدارة القادسية العمل على التفاوض مع أسماء أخرى لتعزيز خط هجوم الفريق، كان من أبرزها المهاجم أوباميانغ، الذي يرتبط بعقد مع مارسيليا حتى عام 2026.

وظهر المهاجم صاحب الـ35 عاما بشكل رائع في الموسم الماضي رفقة مارسيليا، بعد أن انضم إليه من تشيلسي في صفقة انتقال حر، خلال الميركاتو الصيفي 2023.

وخاض الدولي الجابوني 51 مباراة مع فريق الجنوب الفرنسي عبر كل المسابقات، وتبلغ قيمته السوقية الحالية 5 ملايين يورو، استنادا إلى بيانات موقع «ترانسفير ماركت» العالمي.