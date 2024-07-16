إسبانيا تتخطى ألمانيا وتتربع على عرش أمم أوروبا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت النسخة السابعة عشرة من بطولة أمم أوروبا 2024 لكرة القدم التي اختتمت أمس الأول غزارة تهديفية وعددا من الظواهر التاريخية غير المسبوقة.

وانتزع المنتخب الإسباني اللقب بالفوز على إنجلترا 2/1 على الملعب الأولمبي في برلين، ليصبح الأكثر تتويجا بالكأس برصيد 4 مرات في أعوام 1964 و2008 و2012 وأخيرا 2024 ويفض الشراكة مع المنتخب الألماني الفائز باللقب ثلاث مرات، بينما سقط الإنجليز في المباراة النهائية للمرة

الثانية على التوالي بعد خسارة لقب النسخة الأخيرة قبل ثلاثة أعوام أمام إيطاليا بركلات الترجيح.

زعامة أوروبا

ولم يكتف الإسبان بزعامة أوروبا تاريخيا، بل حصل نجوم الفريق على جميع الجوائز، حيث فاز لاعب الوسط رودري نجم مانشستر سيتي الإنجليزي بجائزة أفضل لاعب في يورو 2024، والجناح الواعد لامين يامال بجائزة أفضل لاعب شاب، بينما تقاسم داني أولمو جائزة الهداف مع 5 لاعبين آخرين هم الإنجليزي هاري كين والهولندي كود جاكبو والجورجي جورجيس ميكوتادزي والسلوفاكي إيفان شرانز والألماني جمال موسيالا بتساويهم برصيد 3 أهداف.

ولمع منتخب إسبانيا بقيادة مديره الفني لويس دي لا فوينتي بكونه أول فريق يحقق 7 انتصارات في نسخة واحدة ببطولة واحدة والأكثر تسجيلا في بطولة واحدة بتسجيله 15 هدفا تعاقب عليها 10 لاعبين وهم ألفارو موراتا وفابيان رويز وداني كارفاخال وفيران توريس ورودري ونيكو ويليامز وداني

أولمو ولامين يامال وميكيل ميرينو وميكيل أويارزابال بخلاف هدف ذاتي من المدافع الإيطالي ريكاردو كالافيوري.

يامال يصنع التاريخ

وكان منتخب إسبانيا الأكثر تهديدا لمرمى منافسيه في البطولة برصيد 123 محاولة هجومية والأكثر تسديدا على المرمى بـ 42 محاولة مقابل 49 محاولة خارج إطار المرمى.

في المقابل ودعت 8 منتخبات البطولة دون تحقيق فوز واحد وهم سلوفينيا والدنمارك وكرواتيا وصربيا وبولندا وأسكتلندا والتشيك وألبانيا.

وصنع يامال حدثا تاريخيا في يورو 2024 حيث أصبح أصغر لاعب يشارك في تاريخ بطولات أمم أوروبا بظهوره أساسيا في مباراة الجولة الأولى ضد كرواتيا ببلوغه 16 عاما و338 يوما، وبات الأصغر تسجيلا في تاريخ البطولة بهز شباك فرنسا في الدور قبل النهائي بعمر 17 عاما و362 يوما، والأصغر مشاركة في مباراة نهائية بتاريخ اليورو ببلوغه 17 عاما ويوما واحدا.

إحصائيات من البطولة:

شهدت البطولة غزارة تهديفية، حيث اهتزت الشباك 117 مرة.

كانت الفترة من الدقيقة 15 إلى 30 هي الأكثر غزارة تهديفية، حيث شهدت 23 هدفا.

سجل 16هدفا في أول ربع ساعة و9 أهداف في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

الوقت الضائع من الشوط الأول الأقل تهديفا، حيث اهتزت الشباك 3 مرات فقط.

سجل 12هدفا في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني.

إسبانيا الأقوى هجوما بتسجيلها 15 هدفا يليها ألمانيا 11هدفا وهولندا 10 أهداف.

تساوت منتخبات إنجلترا وتركيا وسويسرا بتسجيل 8 أهداف.

أهداف يورو 2024 جاء منها 60 هدفا بالقدم اليمنى مقابل 28 هدفا بالقدم اليسرى و18 هدفا بضربات الرأس.

سجلت الفرق 98 هدفا بينما جاء 19 هدفا من خارج منطقة الجزاء.

سجلت 108 أهداف من لعب مفتوح مقابل 9 أهداف من ركلات جزاء.

أقيمت مباريات البطولة في 10 ملاعب داخل 10 مدن ألمانية.

حضر في مدرجات الملاعب العشرة 2 مليون و681 ألفا و288 متفرجا.

أرقام إسبانيا بعد التتويج: