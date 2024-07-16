شكرا لقرائتكم خبر توماس مولر يعتزل اللعب الدولي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشف توماس مولر، الفائز بكأس العالم لكرة القدم في 2014 مع المنتخب الألماني، اعتزاله اللعب الدولي، في مقطع فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال لاعب وسط فريق بايرن ميونخ الألماني: «بعد تقريبا 14 عاما وخوض 131 مباراة دولية، قررت إنهاء مسيرتي الدولية مع المنتخب الألماني».

وجاء إعلان مولر اعتزاله اللعب الدولي بعد يوم من انتهاء منافسات بطولة أمم أوروبا «يورو 2024» التي أقيمت في ألمانيا، والتي كانت آخر بطولة لمولر مع المنتخب الوطني.

وودع المنتخب الألماني منافسات البطولة من دور الثمانية، أمام المنتخب الإسباني الذي توج باللقب في النهاية.

وقال اللاعب: «أود أن أشكر كل الجماهير وأعضاء المنتخب الوطني. شكرا لدعمكم طوال السنوات الماضية».

ولعب مولر للمرة الأولى مع المنتخب الألماني في مارس 2010، وخاض 131 مباراة دولية، ليكون في المركز الثالث في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع المنتخب الألماني، خلف لوثار ماتيوس (150 مباراة)، وميروسلاف كلوزه (137 مباراة).

وكان تتويجه بلقب كأس العالم 2014 في ريو دي جانيرو، أكبر إنجازات مولر مع ألمانيا، في رحلة شهدت فوز ألمانيا على البرازيل 7/ 1 في الدور قبل النهائي، علما بأن مولر سجل الهدف الافتتاحي في هذه المباراة.