لاوتارو يقود الأرجنتين للتتويج بكوبا أمريكا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توج منتخب الأرجنتين بلقب كأس أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كوبا أمريكا 2024) للمرة الثانية على التوالي، والـ16 في تاريخه، عقب فوزه 1/ صفر على منتخب كولومبيا بعد التمديد، صباح أمس، في المباراة النهائية للمسابقة القارية، التي استضافتها الولايات المتحدة.

وانتهى الوقت الأصلي بالتعادل دون أهداف، ليلجأ المنتخبان للعب وقت إضافي مدته نصف ساعة على شوطين، حسم خلاله المنتخب الأرجنتيني الأمور لصالحه.

وتقمص (البديل) لاوتارو مارتينيز دور البطولة، عقب تسجيله هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 112، ليمنح منتخب (راقصو التانجو) لقبه الثاني على التوالي في كوبا أمريكا، والـ16 في تاريخه.

وبهذا الهدف، توج لاوتارو هدافا للبطولة بـ5 أهداف، إذ سبق أن أحرز هدفا في مرمى كندا وتشيلي، وهدفين في شباك بيرو، بمرحلة المجموعات في النسخة الحالية للمسابقة.

وانفرد المنتخب الأرجنتيني بالرقم القياسي كأكثر المنتخبات تتويجا بلقب كوبا أمريكا، الذي كان يتقاسمه مع نظيره الأوروجواياني،.

كما بات هذا هو اللقب الرابع الذي يحصل عليه فريق المدرب المحلي ليونيل سكالوني، في غضون 3 أعوام فقط.

وكان منتخب كولومبيا يطمح للتتويج بلقبه الثاني في البطولة، بعدما سبق أن حصل عليها عندما استضافها على ملاعبه 2001.

تأتي تلك الخسارة لتحرم منتخب كولومبيا من تمديد رقمه القياسي في عدد المباريات المتتالية، التي حافظ خلالها على سجله الخالي من الهزائم.

وكان المنتخب الكولومبي بقيادة مديره الفني الأرجنتيني نيستور لورينزو، تفادى الخسارة في 28 مباراة متتالية في مختلف المسابقات قبل لقاء الأرجنتين، وهو الأمر الذي لم يحدث للمرة الأولى في تاريخ الفريق.

ومنذ خسارة كولومبيا أمام الأرجنتين في فبراير 2022 بتصفيات كأس العالم، لم يتلق الفريق أي هزيمة سوى أمام أبطال العالم مرة أخرى في نهائي كوبا أمريكا 2024.

يذكر أن المباراة تأجل انطلاقها 80 دقيقة عن موعدها المحدد سلفا، بسبب تدافع الجماهير.

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