شكرا لقرائتكم خبر جدل على تذاكر حفل تقديم كيليان مبابي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سيحتضن ملعب «سانتياغو برنابيو» الخاص بنادي ريال مدريد ، حفل تقديم النجم الفرنسي كليان مبابي، وينتظر أن يكون الملعب مكتظا عن آخره، مثلما أشارت إليه تقارير إعلامية إسبانية بسبب نفاد جميع تذاكر الحفل.

وأشارت التقارير الواردة من إسبانيا، إلى أن مشجعي الفريق الملكي حصلوا على حفل تذاكر تقديم مبابي لاعبا جديدا في ريال مدريد بطريقة مجانية، من طرف إدارة الرئيس فلورنتينو بيريز.

وكشف موقع «Foot mercato» الفرنسي نقلا عن موقع «Ok diario» الإسباني، أن حصول مشجعي ريال مدريد على تذاكر حفل تقديم كيليان مبابي مجانا تسبب في حدوث مشكلة كبيرة.

وأشار إلى أن بعض المشجعين الذين حصلوا على التذاكر مجانا قاموا بإعادة بيعها مقابل مبلغ يراوح بين 50 و200 يورو، وهو المبلغ الذي يبدو قليلا، حسب ذات المصدر الذي أكد تكرار حدوث حالات مشابهة أكثر من مرة لدى تقديم لاعبي «الميرينغي» الجدد.

وأعلن نادي ريال مدريد قبل انطلاق كأس أمم أوروبا 2024، تعاقده مع مبابي إلى غاية صيف 2029، قادما من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي.