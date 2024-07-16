أمير هشام: وكيل كولر أكد للأهلي قدرته على التعاقد مع كيفين كارلوس

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن الإسباني كيفين كارلوس مهاجم إيفيردون السويسري، يلقى اشادات كبيرة من جميع الأشخاص داخل النادي الأهلي، سواء مجلس الإدارة أو كولر وجهازه المعاون بالإضافة إلى لجنة الاسكاوتينج، وهناك رغبة قوية في التعاقد معه.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "حتى الآن الأهلي لم يتفاوض مع ناديه السويسري، ولكن بعض المعلومات تؤكد أن هناك شرط جزائي في عقده مع ناديه بقيمة مليون فرانك سويسري".

وأضاف أمير هشام: "وكيل مارسيل كولر أكد لمجلس إدارة النادي الأهلي، أنه على قدرة بحسم التعاقد مع اللاعب ووصوله إلى القاهرة، حال الرغبة في ضمه".