ياسين حافظ: متاخد بذنب إمام عاشور في الزمالك 

ياسر رشاد - القاهرة - أكد ياسين حافظ لاعب نادي الزمالك مواليد 2005، أن موضوع دعمه لإمام عاشور لاعب النادي الأهلي وزوج شقيقتي، انتهى وعدت إلى التدريبات بشكل طبيعي.

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وتابع حافظ خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90": "بعد أسبوع من الأمر تم استبعادي من التدريبات الجماعية للفريق، وتم تدريبي مع فرق الاختبارات".

وأضاف ياسين حافظ: "طلبت رحيلي عن الزمالك، لأن أنا متاخد بذنب إمام عاشور، وقالوا لأخويا هنبطل ياسين كورة، ولما حسين السيد عضو مجلس الإدارة قال عليا لاعب عادي طلبت الاستغناء، وكنت سأمتنع عن المران ووالدي منعني".

واستطرد لاعب الزمالك: "إمام عاشور لا يتدخل في قراراتي ولم استشيره في الأمر، وهو عاد من الدنمارك بسبب المعاملة السيئة التي يلقاها، وبدر حامد رئيس قطاع الناشئين قال لي هات ورقة وهعرضها على حسين لبيب رئيس النادي".

واختتم ياسين حافظ: "أنا عمري ما كنت بتاع لقطة وبحب الزمالك، لكن أنا متاخد بذنب إمام عاشور داخل النادي".