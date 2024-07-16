حرس الحدود: محمود ممدوح لن يرحل للزمالك ولو بـ 200 مليون جنيه

ياسر رشاد - القاهرة - أكد العميد عمرو خليل المشرف على الكرة بنادي حرس الحدود، أن النادي لن يوافق على رحيل محمود ممدوح مهاجم الفريق، لن يرحل عن النادي في الموسم الجديد.

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وتابع خليل خلال مداخلة مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "ممدوح جدد عقده لمدة 4 مواسم ولن يرحل سواء داخل مصر أو خارج مصر، وهناك تمسك بجميع اللاعبين في الموسم المقبل".

وأضاف العميد عمرو خليل: "ممدوح لن يرحل للزمالك لو السعر 200 مليون، وهو لم يوقع وبالتالي اللاعب ملك لنا، واللاعب مستمر في الموسم الجديد، ولن يغادر تحت أي ظرف".

واختتم: "نعمل على إنهاء ملف التعاقد مع مدرب جديد خلال الساعات القليلة المقبلة بعد رحيل محمد مكي مدرب الفريق، وقد يتم الإعلان خلال 48 ساعة".