كواليس جلسة الخطيب وأبو الحسن لضم عمر الساعي للأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر الساعي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، هو الخيار الأول بين اللاعبين المحليين لدى النادي الأهلي، وهناك إعجاب شديد بقدراته.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك استقرار داخل الإسماعيلي على رحيل عمر الساعي وعبدالرحمن مجدي للأعلى سعرًا، بعيدًا عن نفي المسؤولين".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك تواصل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ونصر أبو الحسن رئيس الإسماعيلي، وبالتأكيد قد كان هناك استفسار عن الساعي وإمكانية ضمه".